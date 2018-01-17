تشكيل جديد للقيادات الأمنية بشرطة جدة

جدة – ثامر محمد النوساني

أصدر مدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن مبارك الوذيناني أمس الثلاثاء قرارا بتشكيل جديد للقيادات الأمنية بشرطة جدة بهدف تحقيق مزيد من القفزة التطويرية في الأداء والمهام والأعمال لخدمة المواطن والمقيم في وطن العز والشموخ.

وشمل التشكيل تكليف العقيد صالح محمد الوادعي مساعدا لمدير إدارة شؤون الأمن بشرطة جدة وتكليف العقيد حامد سعيد الجهني بالعمل مديرا لإدارة الإمداد والتموين وتكليف العقيد مستور يحي الزهراني بالعمل بشعبة المتابعة وتكليف العقيد عبدالرحمن عبدالله الشهراني بالعمل مديرا لشعبة الضبط الجنائي وتكليف العقيد محمد ناصر الغامدي بالعمل بقسم تنفيذ الأحكام والحقوق وتكليف العقيد حاتم سعيد فالح الغامدي بالعمل بشعبة المتابعة وتكليف العقيد عمر عبدالهادي السلطان بالعمل بإدارة التخطيط والتطوير وتكليف العقيد تركي محمد الطويرقي بالعمل مساعدا لمدير شعبة الضبط الجنائي وتكليف العقيد أحمد يحي عسيري بالعمل بشعبة المتابعة وتكليف العقيد محمد سعد البكري بالعمل مديرا لمركز شرطة حي الكندرة وتكليف العقيد خالد بن علي محمد قلص الغامدي مديرا لمركز شرطة السلامة بدلا عن مركز شرطة المنتزهات وتكليف العقيد جميل عوض سالم الوذيناني بالعمل مديرا لشعبة التحريات والبحث الجنائي وتكليف المقدم طلال بن عابد محسن الحارثي بالعمل بشعبة الضبط الإداري وتكليف المقدم علي عبدالرحمن القرني بالعمل مديرا لمركز شرطة ثول وتكليف المقدم محمد عبدالمجيد الغامدي بالعمل بشعبة الضبط الإداري بشرطة جدة وتكليف المقدم غالب بن سعيد الغامدي بالعمل بشعبة الضبط الإداري.

وتمنى مدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن مبارك الوذيناني التوفيق للجميع في أداء المهام الموكلة إليهم في خدمة الوطن والمواطن في ظل العهد الزاهر للقيادة الرشيدة داعياً الله أن يحفظ ولاة الأمر ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.