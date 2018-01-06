تشيلسي يتعاقد مع باركلي لاعب وسط إيفرتون

أكمل روس باركلي لاعب وسط منتخب انجلترا اجراءات انتقاله من إيفرتون إلى تشيلسي يوم الجمعة.

حيث قال النادي اللندني إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لخمسة أعوام ونصف.

ولم يكشف الطرفان عن المقابل المالي لضم باركلي الذي لم يلعب مع إيفرتون هذا الموسم بسبب اصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

لكن وسائل اعلام ذكرت أن قيمة الصفقة نحو 15 مليون جنيه استرليني (20 مليون دولار).

وخاض باركلي 150 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز مع إيفرتون.

وسيمنح الانتقال إلى بطل انجلترا تحديا جديدا للاعب عانى للارتقاء لمستوى التوقعات العالية التي رافقت انضمامه للفريق الأول في إيفرتون.

وقال باركلي لموقع تشيلسي على الانترنت ”السعادة لا تسعني. انتظر اللعب مع الفريق على أحر من الجمر“.

وتابع ”بداية جديدة مع فريق في حجم تشيلسي أمر لا يصدق“.

وأول تحد ينتظر باركلي سيكون استعادة عافيته بشكل كامل قبل الدخول في منافسة على مركزه مع مجموعة من أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب الايطالي انطونيو كونتي والتي تضم أسماء مثل تيموي باكايوكو ونجولو كانتي وسيسك فابريجاس.

ويمكن لباركلي اللعب أيضا على جانبي الملعب أو خلف المهاجم الرئيسي وسيمنح كونتي المزيد من الخيارات الهجومية.

وقال كونتي يوم الجمعة قبل الاعلان عن الصفقة ”إنه لاعب شاب ولديه مساحة كبيرة للتحسن. إنه قوي بدنيا ويملك شخصية“.

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة تشيلسي إن النادي كان يرغب في التعاقد مع باركلي منذ وقت طويل.

وأضافت ”أسلوبه رائع وهو قوي بدنيا ويملك خبرة جيدة في الدوري الممتاز ورغبة قوية في النجاح على أعلى المستويات“.