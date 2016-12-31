تشيلسي يعزز صدارته ويونايتد يحقق فوزا متأخرا

شارك عبر واتساب

واجه تشيلسي اختبارا صعبا أمام ستوك سيتي باستاد ستامفورد بريدج يوم السبت.

قبل أن يعزز تفوقه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تسع نقاط قبل انتهاء مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي.

وسجل ويليان هدفين ليخسر ستوك المتحمس 4-2 رغم أنه عوض تأخره مرتين.

وبهذا يحقق فريق المدرب أنطونيو كونتي الفوز 13 على التوالي .

ليعادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد في الدوري الممتاز.

لكن تشيلسي تعرض لاختبار في غاية الصعوبة.

وبعد أن سجل المدافع جاري كاهيل بضربة رأس أدرك المدافع الهولندي الدولي برونو مارتنز إندي التعادل لستوك.

وسجل بعدها ويليان مرتين في ثماني دقائق بالشوط الثاني وجاء بينهما هدف لبيتر كراوتش وهو الأول له مع ستوك منذ مايو ايار 2015.

ولم يطمئن تشيلسي حتى أحرز دييجو كوستا – العائد من الإيقاف – الهدف الرابع للفريق اللندني و14 له هذا الموسم.

وقال كونتي – الذي ترك انطباعا رائعا في موسمه الأول – إن معادلة الرقم القياسي “انجاز كبير” مضيفا “نفوز سويا ونخسر سويا”.

ولم يخسر تشيلسي في الدوري منذ هزيمته أمام ليفربول وارسنال في سبتمبر .

وتأخر مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس بملعبه أمام ميدلسبره.

قبل أن يسجل أنطوني مارسيال وبول بوجبا في اخر خمس دقائق ليفوز 2-1.

وكان ايتور كارانكا مدرب ميدلسبره ندا لمعلمه جوزيه مورينيو بعدما عمل مساعدا له في ريال مدريد.

وسجل جرانت ليدبيتر هدف التقدم لميدلسبره في منتصف الشوط الثاني.

وشعر زلاتان إبراهيموفيتش – الذي سجل 11 هدفا في مبارياته العشر السابقة – بالغضب من الغاء هدف سجله في الشوط الأول بسبب رفع قدمه عاليا.

وأدرك مارسيال – الذي سدد قبلها في القائم – التعادل قبل خمس دقائق على النهاية وبعد دقيقة واحدة سجل بوجبا هدف الفوز ليقود يونايتد للانتصار الخامس على التوالي في الدوري.

وقال اللاعب الفرنسي الدولي “إنه شعور رائع.. لهذا نحب كرة القدم.”