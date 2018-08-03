تشييد مخيمات حجاج العرب بأحدث الطرق الآمنة

مكة المكرمة – واس

نظمت إدارة المشاعر المقدسة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أمس, ورشة عمل تثقيفية لـ 52 مراقباً ومشرفاً ميدانيا على تشييد وتنفيذ متطلبات السلامة بمخيمات حجاج العرب بمشعر عرفات، وذلك في مقر المؤسسة الرئيس بمشعر عرفات.

وبين مدير مركز عرفات التابع للمؤسسة هاني طيب, أن الهدف من تنظيم الورشة التي نفذت لـ 46 مراقباً بجانب 6 مشرفين في مشعر عرفات، هو العمل على الإشراف وبشكل مباشر لتشييد المخيمات بناء على تعليمات الدفاع المدني والمكتب الهندسي، خصوصاً فيما يتعلق بالتمديدات الكهربائية حرصا على سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام، مبيناً أن الورشة تناولت العناصر الأساسية في بناء المخيمات الأوروبية والصوالين.

وأفاد أنه تم عمل اختبار ميداني للمراقبين حول رسم المخيمات وتوزيع الخدمات فيها ومخارج الطوارئ لاختبار مدى استيعاب المراقبين للمعلومات التي تلقوها في الورشة، مؤكداً استعداد فريق العمل من أجل البدء في مباشرة أعماله الميدانية.

بدوره أوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة المشاعر المقدسة المهندس محمد بن إبراهيم, أن إدارة المشاعر المقدسة حرصت على تجنيد كوادر وطنية ذات تأهيل عالي بالمكتب الهندسي، والمراقبين الميدانيين، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي من أجل الحرص على تنفيذ أعمال تشييد مخيمات حجاج العرب بأحدث الطرق الأمنة في عملية التمديدات الكهربائية من أجل سلامة وراحة ضيوف الرحمن، ومؤكدا أنه تم منذ وقت مبكر طرح المؤسسة منافسة تشييد مخيمات الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم، وتقدم إليها أكثر من 20 مقاولاً وتم اعتماد 9 مقاولين من الأفضل كفاءة.