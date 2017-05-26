تشييد نصف مليون وحدة سكنية بالتقنيات الحديثة

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الرياض – البلاد

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إنه خلال الفترة الماضية نشأ فراغ سعري، ما أدى لتناسب أسعار الوحدات السكنية تقريبا مع 25% من قدرات المواطنين، بينما 75% ليس لديهم القدرة على الشراء ولديهم القدرة على الاستئجار، مؤكدا اهمية تقنية البناء الحديثة التي تقلل مدة الإنشاء الي يومين في عام 2019.

واضاف أن هناك 4 أجيال من البناء، الجيل الرابع منها ستصل مدة البناء فيه يوم واحد للدور، مضيفا أن شركتين عرضت على الوزارة نماذج لهذا الجيل، إلا أنه ليس تجاريا بنسبة 100% وفق المعايير التي أقرتها الوزارة”.

وبين الحقيل للصحفيين على هامش مؤتمر تقنيات البناء أن 39 ألف وحدة سكنية من أصل 280 ألفا ضمن حملة سكني ستبنى بتقنيات حديثة.

وتوقع تشييد نصف مليون وحدة سكنية من أصل مليون وحدة سكنية مستهدفة، من خلال تقنيات البناء الحديثة.