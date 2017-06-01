تشييع شهيد الواجب المخلوطي

محايل- واس

شيعت جموع المصلين في مركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع عقب صلاة العشاء أمس الأول شهيد الواجب الجندي أول موسى علي إبراهيم المخلوطي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي . وتقدم المصلين رئيس مركز الحريضة عبد الله عايض ومدراء الإدارات الحكومية وأهالي المركز وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل رئيس المركز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الجندي أول المخلوطي بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان . وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل آداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

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