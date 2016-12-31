العدد 21801 01 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تصديقا لما انفردت به (البلاد) .. بريجستون ويونيون إير ترعيان الاتحاد

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تصديقا لما انفردت به (البلاد) .. بريجستون ويونيون إير ترعيان الاتحاد
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جدة- عبدالعزيز عركوك

تصديقا لما انفردت به ” البلاد” في عددها رقم(21790) الصادر في 21ديسمبر2016 بعنوان( شركة إطارات سيارات ترعى الاتحاد) فقد شهدت استراحة مابين الشوطين توقيع رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن مع شركة بريجستون لإطارات السيارات لرعاية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاث سنوات،

وسيتم وضع شعار الشركة في المنطقة العلوية الأمامية من صدر التيشيرت الرسمي.

كذلك وقع باعشن عقد رعاية مع شركة يونيون إير- إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف- لمدة أربعة مواسم رياضية، انطلاقا من الموسم الرياضي الجاري،

وسيظهر شعار الشركة أسفل الظهر على قمصان الفريق الكروي الأول.

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التصنيف: الرياضة

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