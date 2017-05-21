تصريف مليوني م3 من مياه السيول في الطائف

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الطائف – البلاد

بلغت كمية مياه الأمطار التي تم تصريفها عبر شبكات تصريف مياه السيول بالطائف خلال 3 ساعات فقط أكثر من مليوني متر مكعب ، وذلك خلال الحالة المطرية التي شهدتها الطائف الأربعاء الماضي ، كما سحبت 181 معدة وآلية تابعة لأمانة الطائف والشركات العاملة مليونا و30 ألف جالون من التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات التصريف من مختلف محاور المدينة ( شرق المدينة 60 ألف جالون ، غرب المدينة 210 آلاف جالون ، شمال المدينة 250 ألف جالون ، السيل الكبير وعشيرة 60 ألف جالون ، الهدا والشفا 450 ألف جالون ) ، وذلك ضمن جهود احتواء آثار السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية .

وكشف تقرير صادر عن أمانة الطائف إزالة 990 طنا من الطمي التي حملتها السيول إلى الشوارع ( 210 أطنان من شرق المدينة ، 250 طنا من غرب المدينة ، 200 طن من شمال المدينة ، 150 طنا من السيل الكبير وعشيرة ، 180 طنا من الهدا والشفا ) ، وجرت إزالة 445 طنا من المخلفات الصلبة من مواقع مختلفة من الطائف ( 90 طنا من شرق الطائف ، 100 طن من غرب الطائف ، 180 طنا من شمال الطائف ، 40 طنا من السيل الكبير وعشيرة ، 35 طن من الهدا والشفا ) .

وقد شارك في أعمال احتواء آثار الأمطار والسيول بالطائف 1122 عاملاً ، منهم عمال ومشرفون ومراقبون ( 356 عاملا بشرق الطائف ، 294 عاملا بغرب الطائف ، 168 عاملا بشمال الطائف ، 36 عاملا في السيل الكبير وعشيرة ، 158 عاملا في الهدا والشفا ) بالإضافة إلى 110 عمال مع وكالة المشاريع والشركات العاملة معها ، وشملت الآليات المشاركة في اعمال الكسح والازالة ( شيولات ، بوب كات ، صهاريج شفط ، مضخات ، كرينات ، مكانس آلية ، قلابات صغيرة وكبيرة ، قريدرات ، رافعات ) .

ونوه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، ومحافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني خلال الامطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة ، مشيداً بتعاون عدد من الجهات الحكومية المختصة في الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة ، وثمن تعاونهم ومجهوداتهم التكاملية في العمل مع الامانة .

وبين أن أكثر من 30 فرقة ميدانية تمكنت من تطبيق خطة الطوارئ التي وضعتها الامانة ، منها 4 فرق انتشرت في المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات العامة ، حيث جرى انتشار جميع الفرق في مواقع التجمعات المائية على الفور ومعالجة آثارها ، مع وقوف محافظ الطائف مع الأمانة في أعمال الاحتواء لآثار الامطار والسيول في الميدان ، وجرى استنفار كافة الطاقات والقدرات الفنية والبشرية للأمانة ،

وتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول المعدة مسبقاً ، وأكد أن جميع محطات تصريف الأمطار عملت بكامل طاقتها التصريفية ، كما أن آليات الأمانة ساعدت بفعالية في تصريف مياه الأمطار التي هطلت بكثافة على المحافظة . يذكر أن أعمال إزالة آثار السيول شملت كافة البلديات الفرعية ، حيث عملت كل بلدية ضمن نطاق خدماتها في إزاحة التجمعات المائية ، وضمان تدفق السيول وانسيابها في الأودية دون عوائق ، مع معالجة معيقات جريان السيول من شوائب .