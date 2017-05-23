تصفح إنستغرام يؤدي إلى فقدان الشهية

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

ربط باحثون من جامعة “كلية لندن” البريطانية بين فقدان الشهية وتصفح موقع “انستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وقال الباحثون أن مستخدمي الموقع من الشباب أكثر عرضة للشعور بالسمنة .وشدد الباحثون على ان تصفح موقع “انستغرام” يضر بالحالة النفسية لدى الشباب، ويعود ذلك إلى كثرة الصور لأشخاص يمتلكون اجساما مثالية، او لصور الوجبات الغذائية، مما يؤدي إلى شعور المستخدم بعدم الرضا والكفاية وفقدان الثقة بالنفس.وأجرى الخبراء دراسة على 680 امرأة، كنا يتمتعنا بوزن طبيعي، ظهرت عليهن اعراض فقدان الشهية وتم طرح سؤال عليهم، أي من المنصات الاجتماعية يتصفحونها في أغلب الأحيان؟، وتبين أن مستخدمي “انستغرام” لديهم مشكلة في تقبل مظهرهم الخارجي، وعدم تقبل أنفسهم.