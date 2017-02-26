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الرياض – واس

تتأهب مدارس التعليم العام (بنين وبنات) لبدء تصفيات المرحلة الأولى لمشروع ” تحدي القراءة العربي” على مستوى المدارس خلال الفترة من 2-12 جمادى الآخرة ، تليها تصفيات المرحلة الثانية على مستوى إدارات التعليم خلال الفترة من 20/ 6 – 2/ 7 ، وصولاً لتصفيات المرحلة الثالثة لتحكيم المتأهلين من الطلاب والطالبات على مستوى الوزارة ( المملكة ) خلال الفترة من 26-29 رجب المقبل ، وتتويجهم إلى التصفيات النهائية لمشروع التحدي على مستوى الوطن العربي و التي تقام في دولة الإمارات الشقيقة . ووفق آخر إحصائية للموقع الرسمي لمشروع تحدي القراءة العربي www.arabreadingchallenge.com بلغ المجموع الكلي لطلاب وطالبات المدارس المشاركين من المملكة أكثر من ( 5) ملايين طالب وطالبة ،فيما أظهرت الأرقام الأولية عدد الطلاب والطالبات الذين أدخلت بياناتهم للموقع حتى الآن تجاوز (71) ألف طالب وطالبة ، يمثلون (6737) مدرسة للبنين والبنات موزعة على 46 إدارة تعليمية، بما فيها الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج. وبحسب الموقع احتلت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية (بنين) على نسبة أكثر مدارس الإدارات المشاركة في التحدي بـ (391) مدرسة ، تلتها منطقة تبوك بـ( 258 ) مدرسة ، وتعليم مكة بـ ( 175 ) مدرسة فجازان بـ (115 )مدرسة وعسير بـ( 113) مدرسة وصبيا بـ ( 106 ) مدارس والرياض بـ( 79 ) مدرسة والمدينة المنورة بـ ( 69 ) مدرسة . وعلى مستوى إدارات التعليم (بنات) حصل تعليم المنطقة الشرقية على أعلى نسبة في مشاركة المدارس في التحدي بـ ( 1050 ) مدرسة تلتها الرياض بـ ( 404 ) مدارس ثم تبوك بـ ( 395 ) مدرسة فالطائف بـ ( 386 ) مدرسة ، وجدة بـ ( 213 ) مدرسة ومكة المكرمة بـ ( 204 ) والقنفذة بـ( 198 ) مدرسة ، فجازان بـ ( 156 ) مدرسة . وكانت وزارة التعليم قد أخضعت ( محكمي ومحكمات) المشروع في إدارات التعليم والمدارس المشاركة (بنين وبنات ) لدورات متخصصة في طرق وإجراءات التحكيم ، واعتبرت الوزارة مشروع تحدي القراءة في الوطن العربي من المسابقات المحفزة على تنمية حب القراءة لدى الطلاب والطالبات, لإبراز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة بشغف المعرفة ، مشيدةً بما حققه الطلاب والطالبات من إنجازات للوصول إلى تلخيص (50) كتاباً في جوازات السفر المخصصة أملاً في وصولهم للتصفيات النهائية في مشروع تحدي القراء العربي . من جهتها كشفت رئيس لجنة مشروع ” تحدي القراءة” بالوزارة مشرفة العموم الأستاذة نوال الجار الله عن تفاعل كافة الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة مع المشروع . وقالت الجار الله ” أنهينا في المرحلة الماضية ترشيح منسقين ومنسقات عن المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية في 46 إدارة تعليمية للبنين والبنات وذلك للتسجيل الإلكتروني في الموقع المخصص للمشروع، حيث يقوم كل منسق في المدرسة بتسجيل بيانات مدرسته وعدد الطلاب المشاركين في التحدي” . وتطرقت الجار الله أن موقع المشروع منح اللجنة إمكانية الدخول لمتابعة مؤشرات التسجيل حسب المدارس وإدارات التعليم ، ورصد مراحل إتمام قراءة الكتب حسب كل جواز ، مشيرة أن عدد المدارس المسجلة في تزايد مستمر.