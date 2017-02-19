تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة الأمير نايف
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المدينة المنورة -جازي الشريف
أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التوعية الإسلامية تصفيات المرحلة الثانية وقبل النهائية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي الشريف في دورتها الثانية عشرة للعام 1437 / 1438 هـ ، وذلك على مستوى مدارس المنطقة ، وذلك بمركز التدريب الطلابي . بدوره أوضح المشرف بإدارة التوعية الإسلامية منسق برنامج التصفيات الأستاذ ياسر بن إسماعيل الخالد ، بأنه تأهل لهذه المرحلة من تصفيات المسابقة ( 27 ) طالباً من مختلف المراحل الدراسية ، يتأهل الفائز من الطلاب المشاركين بشكل تلقائي للتصفيات النهائية على مستوى منطقة المدينة المنورة والتي ستقام في نهاية شهر جمادى الآخرة المقبل إن شاء الله تعالى ، متمنياً للطلاب المشاركين التوفيق والنجاح .
الوسوم:مسابقة الأمير نايف
التصنيف: محليات
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