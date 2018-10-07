تصنيف عالمي متقدم لاقتصاد المملكة

عواصم- رويترز

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون المملكة العربية السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (??A-/A-2??).

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة للمملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تستند إلى توقعات بأن نمواً اقتصادياً معتدلاً سيستمر حتى نهاية العام 2021، بدعم من تزايد استثمارات الحكومة.

وأضافت أنها لا تتوقع انحرافاً جوهرياً عن المستويات الرسمية المستهدفة للمالية العامة.

وقالت الوكالة إن ارتفاع النفقات في الميزانية عن المستويات المستهدفة يقابله زيادة في الإيرادات.

وتوقعت أن تواصل المملكة اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين القادمين بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة كما توقعت استقرار النمو الاقتصادي في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.