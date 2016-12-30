تضاعف ثروة أثرياء العالم إلى 237 مليار دولار في 2016

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واشنطن – وكالات

كشفت وكالة “بلومبرغ” أن أثـرى أثريـاء العـالـم قـد زادت ثرواتهـم نحو 237 مليار دولار في 2016، رغم الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي، على غرار تصويت “البريكست”، وانتخـاب “ترامب”، والبيانات السلبية الصينية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2016.

وفي تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، قالت الوكالة الاقتصادية: إن الثروة المجمعة للأشخاص، الذين يتعقبهم مؤشر “بلومبرغ” لأصحاب المليارات، بلغت بتاريخ 27 ديسمبر نحو 4.8 ترليون دولار.

ما يعني أن ثروة أثرى أثرياء العالم ارتفعت منذ بداية العام 2016 بمقدار 237 مليار دولار. منوهة إلى أن ثروة الأشخاص الذي تزيد ثروتهم عن مليار دولار ارتفعت بمقدار 5.7% أو نحو 37 مليار دولار.

وأضافت: إن الثروات انتقلت بين قطاعات اقتصادية مختلفة، في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية. ومؤشر “بلومبرغ” لأصحاب المليارات يعنى بثروات الأغنياء؛ إذ يمكن من خلاله الاطلاع على وضع بارونات المال والأعمال في الزمن الحقيقي، إذ يحسب المؤشر كل يوم القيمة الصافية لأثرياء العالم، آخذا في الاعتبار حركة أسواق المال، والمؤشرات الاقتصادية، والتقارير الإخبارية.