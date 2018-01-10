ضبط 21 متورطاً في تجارة البشر بالرياض

تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف )، اليوم الأربعاء ، الإطاحة بتشكيلات متفرقة امتهنوا الاتجار بالبشر ، وإيواء الخادمات الهاربات واستغلالهن في جمع الأموال.

وأوضحت شرطة الرياض، أنه تأكيداً على استمرار النتائج الإيجابية المتوالية للأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض؛ المشاركة خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، ودورها البارز في تجفيف منابع الجريمة والإطاحة بالمطلوبين والمشبوهين في أوساط المخالفين.

وأضافت أنه وفقاً لما تمّ اتخاذه من إجراءات وتدابير بعد توافر المعلومات اللازمة والتحقّق من صحتها، فقد تمّت الإطاحة بتشكيلات متفرقة امتهنوا الاتجار بالبشر، وإيواء الخادمات الهاربات واستغلالهن في جمع الأموال.

وأكدت شرطة الرياض، أن عدد المقبوض عليهم خلال الـ (٢٤) ساعة الماضية، بلغ ٢١ شخصاً من جنسياتٍ عدة بينهم نساء، جلهم مخالفون لنظامَي الإقامة والعمل، وذلك في مواقع مختلفة من العاصمة الرياض، وضُبطت بحوزتهم خمور محلية الصنع وقطعة يُشتبه في أنها من مادة الحشيش المخدرة، ومبالغ نقدية قاربت (١١٥٠٠) ريال، جرى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.