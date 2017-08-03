تطبيق إنستاجرام يحتفل بمرور عام على إطلاق ميزة القصص المنافسة لسناب شات..!

من فترة كبيرة وهناك معركة تنافسية بين أشهر تطبيقين للتراسل المصور إنستاجرام وسناب شات.

وهذا ما شاهدناه في نفس يومنا هذا من العام الماضي عندما خرج علينا تطبيق إنستاجرام بميزة القصص المُقلدة من سناب شات.

لتنجح الميزة في تطبيق إنستاجرام نجاجاً باهراً…

وتحتفل شركة إنستاجرام بالذكرى الأولى لإطلاق خاصية قصص إنستاجرام “Instagram Stories”.

والتي تفوقت على ميزة القصص من التطبيق المنافس سناب شات.

وبحسب إنستاجرام بلغ عدد مستخدمي “قصص إنستاجرام” اليومي أكثر من 250 مليون.

وتُشاهد تلك القصص من قبل 700 مليون شخص حول العالم.

ومنذ إطلاق الميزة في العام الماضي، أضافت إنستاجرام نحو20 خاصية جديدة…

بما في ذلك إمكانية استخدام تطبيق Boomerang مباشرة من خلال قصص إنستاجرام، إلى إمكانية الإشارة لحساب آخر.

وتعتزم إنستاجرام إطلاق ملصق سيلفي جديد للاحتفال بهذه الذكرى وتخليدها.

والسماح لمحبي “قصص إنستاجرام” بمشاركة هذه اللحظات مع أصدقائهم ومتابعيهم.

وبهذه المناسبة… جمعت إنستاجرام أشياء قد لا يعرفها المستخدمون عن قصص إنستاجرام هي:

1- الرد على قصص إنستاجرام بصور وفيديوهات:

وذلك بالضغط على زر الكاميرا خلال مشاهدة القصة؛ للرد بصورة أوفيديو، كما يمكن استخدام أدوات ومرشحات “فلاتر” في الرد.

2- استنساخ أكثر من نسخة لك في صورة واحدة:

وذلك بالضغط لثوانٍ أعلى الشاشة على اليمين، لتظهر لك خيارات السيلفي المتوفرة، اختر منها.

3- تثبيت شيء على الصورة:

لتثبيت صورة أو كتابة أو أي إضافة على صورة ما، يجب تثبيت الأصبع عليها وسحبها إلى المكان المراد تثبيتها فيه مع استمرار تحرك الفيديو بشكل عادي!

4- ترجيع الفيديو للخلف:

هذه الخاصية تسمح لك بعرض الفيديو بشكل عكسي. مثال: مياه تعود للكأس.

5- هاشتاج ستيكرز:

بإمكانك إضافة هاشتاج للفيديو عن طريق كتابة هاشتاج عادي أو عن طريق ملصق هاشتاج، وعند الضغط على الهاشتاج تظهر كل المنشورات المتعلقة به.