تطبيق الزي الموحد لمراقبي الأحساء وإتلاف أغذية فاسدة

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الاحساء- البلاد

أوضح المتحدث الرسمي لامانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات – الإدارة العامة لصحة البيئة- اتخذت خطواتها المرحلية بتخصيص زي موحد للمراقبين الصحيين بشعار الأمانة ليُمثل دلالة على هوية المراقب خلال جولات المتابعة الميدانية للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ، وتهدف الأمانة من ذلك إلى عوامل عدة منها مساعدة المراقب في أداء مهامه واتقاء الأمراض التي قد تنتج من مباشرته للعمل الميداني ، إضافةً إلى تحديد هوية المراقب التابع للأمانة ،

وذلك وفق ماأفاد به وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري والذي أشار إلى أن مراقبي صحة البيئة دأبوا على القيام بجولاتهم المجدولة بالزي الوطني المُعتاد، ومن سلبيات ذلك أن الملابس ” الرسمية ” ستتعرض للاتساخ والتلوث، وربما تصبغت من ظروف العمل المختلفة المحيطة بالمنشأة ، وقد لايعلم المراقب بأي ميكروب التقطه من المحال وأخذه معه لمنزله .

من جانبه ذكر مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور إبراهيم الشبيث أن تطبيق الزي الموحّد للمراقبين الصحيين يأتي انطلاقاً من ضرورة إيجاد آلية يتم من خلالها تلافي سلبيات خروج المراقبين بالزي الوطني الرسمي، وإحداث نقلة نوعية من خلال زي موّحد خاص بالعمل الميداني لهم ، مضيفاً : وبمبادرة من رئيس بلدية العيون التابعة للامانة المهندس ياسر الراشد ومدير صحة البيئة في البلدية الدكتور وليد الكويتي تمّ تبني هذه الخطوة وتطبيقها مرحلياً في بلدية العيون، على أن تُطبّق في البلديات الفرعية الأخرى لاحقاً.

من ناحية أخرى و امتداداً لخطط المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، والتي تُمثل جزءاً من خطط الأمانة المستمرة لمتابعة مخالفي الأنظمة والاشتراطات البلدية ، فقد تم مُصادرة وإتلاف حوالي 500 كيلوجرام من المواد الغذائية ” الفاسدة ” غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمايشمل (الخضروات ، اللحوم والاسماك والدواجن ، المعلبات الغذائية، منتجات المخابز والدقيق ، منتجات الألبان) وذلك خلال الشهر الماضي ، بحسب ماأشار اليه رئيس بلدية المبرز الدكتور غسان السعدون ، والذي بيّن أنه تم توجيه 113إنذراً لمنشآت مخالفة وإلزامها بتصحيح الأوضاع وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين .