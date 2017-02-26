تطبيق الضريبة على المشروبات الغازية

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جدة ـــ البلاد

اعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بعد خروجها من “المستودعات الضريبية”.

وقال مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل طارق السدحان، ان الهيئة التقت بشركات المشروبات الغازية وأبلغتهم بالطريقة التي سيتم فيها احتساب الضريبة الانتقائية، ولفت السدحان الى تقدم بعض اصحاب الشركات بمطالب، تتمثل في تقديم حوافز بعد تخفيض نسب السعرات الحرارية في منتجاتهم.

ونوه السدحان الى ان الضريبة الانتقائية من مكونات برنامج التوازن المالي التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وتحسين حياة المواطنين السعوديين،

وتابع قائلاً:” للضريبة الانتقائية آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.