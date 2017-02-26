تطبيق الضريبة على المشروبات بعد خروجها من المستودعات

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جدة ـــ البلاد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بعد خروجها من “المستودعات الضريبية”.

وقال مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل طارق السدحان، إن الهيئة التقت بشركات المشروبات الغازية وأبلغتهم بالطريق التي سيتم فيها احتساب الضريبة الانتقائية، ولفت السدحان الى تقدم بعض أصحاب الشركات بمطالب، تتمثل في تقديم حوافز بعد تخفيض نسب السعرات الحرارية في منتجاتهم. ونوه السدحان الى أن الضريبة الانتقائية من مكونات برنامج التوازن المالي التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وتحسين حياة المواطنين السعوديين،

وتابع قائلاً: للضريبة الانتقائية آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من الناحية الاقتصادية، ويسهم فرض ضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في تقليل تكلفة علاج الأمراض الصحية الناتجة عن استهلاك هذه المنتجات، التي تكبد الدولة أموالاً طائلة.