تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية

تشرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، خلال شهر صفر المقبل تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها لزيادة فرص عمل المرأة السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية خالد أبا الخيل في تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه كان من المقرر الانتهاء من تطبيق هذه المرحلة في 1 / 1 / 1438هـ،لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة وذلك سعيًا من الوزارة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة ومستقرة للمرأة العاملة بشكل محفز ومنتج، ولزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.

وأشار إلي أن المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها تأتي استكمالا للمرحلة الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق.