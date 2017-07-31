تطبيق المرحلة الـ11 من برنامج حماية الأجور

الرياض ــ البلاد

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم “الثلاثاء” في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ 11 من برنامج “حماية الأجور”، على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملا و60 عاملا، وتقدر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد ابا الخيل، ان الوزارة ملتزمة بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

واوضح أبا الخيل، أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فان المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيدا أنه سيتم كذلك ايقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل،

وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم ايقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.