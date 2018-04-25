تطبيق المواصفات القياسية المحدثة لكفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية أغسطس القادم

أفاد مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن المواصفة القياسية الخاصة بكفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية المحدثة ستدخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس 2018م، حيث لن يتم السماح بدخول أي منتج غير مطابق للمواصفات من المنافذ الجمركية وكذلك تصنيعها محلياً من هذا التاريخ.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اليوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين.

وكانت هيئة المواصفات قامت بتحديث مواصفة كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية (IEC) SASO 2893

وذلك لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في المحركات الكهربائية

وذلك انطلاقاً من أن المحركات الكهربائية تعد أحد الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية.

وأوضح مختصون أن الهدف من تحديث المواصفة لكي تكون أكثر توافقاً مع متطلبات السوق المحلي

وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل المحركات ذات 8 أقطاب، بالإضافة إلى زيادة نطاق درجة الحرارة المحيطة

في المحركات لتكون 60 درجة مئوية بدلاً من 40 درجة مئوية.

كما قامت كل من هيئة المواصفات والمركز بتحديث نظام التسجيل ليتوافق مع متطلبات المواصفة المحدثة .

وكانت عملية تحديث المواصفة قد بدأت بالعمل مع فريق من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات الخاصة ذات الخبرة في هذا المجال، حيث تم تنظيم ورشة عمل لتبادل الآراء حول أهمية تحديث المواصفة وأهم المتطلبات الفنية في هذا المجال، ومن ثم تم إجراء تلك التعديلات على المواصفة واعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.