تطبيق جديد من فيسبوك .. يستهدف التلفزيون

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

دشن فيسبوك تطبيقاً لأجهزة التلفزيون الذكية يساعد مستخدميه في الاستمتاع بمقاطع الفيديو المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير على شاشات أكبر.

وذكرت شركة فيسبوك أن التطبيق سيطرح قريبا على متاجر التطبيقات لتلفزيون أبل وتلفزيون سامسونغ الذكي وتلفزيون أمازون فاير.

وجاء في التدوينة أن بإمكان المستخدمين تصفح آخر الأخبار عن أصدقائهم ومشاهدة مقاطع الفيديو في الوقت ذاته.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي إلى أن فيسبوك سيطور تطبيقا لأجهزة التلفزيون، الأمر الذي سيقرب الشركة من خدمات مقاطع الفيديو المباشرة والإعلانات المصورة.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ، هذا الشهر إن الشركة تتوقع زيادة في التعيينات وأوجه إنفاق أخرى خلال 2017، فيما تستثمر في الفيديو وأولويات أخرى.