تطبيق جديد يغني عن حبوب منع الحمل

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لندن ــ وكالات

كشفت صحيفة “ذا صن البريطانية” عن تطبيق جديد، تم اعتماده رسميا، من شركة رقابة ألمانية تابعة لوزارة الصحة، كوسيلة بديلة عن حبوب منع الحمل، بعد أن تم تجربته على مليون امرأة.

وذكرت الصحيفة أن تطبيق “AN APP” يعتمد على قياس درجة حرارة المرأة يوميا ليتمكن من التنبؤ بالأيام التي يمكن للمرأة ممارسة العلاقة فيها من دون استخدام وسائل منع الحمل.

ويقول مصممو التطبيق أنه تم تجربته على مليون امرأة وانه أثبت فعاليته مثل حبوب منع الحمل. ويمتلك التطبيق “شهادة جودة” من شركة رقابة ألمانية تابعة لوزارة الصحة لاختبار سلامة العقاقير والأجهزة الطبية الجديدة.

ويعتبر هذا التطبيق هو الأول الذي تتم الموافقة عليه طبيا في مجال منع الحمل. خبراء بريطانيون شككوا في هذه الادعاءات،

وطالبوا بإجراء اختبارات أكثر صرامة، محذرين من أن وصف تطبيق على أنه جهاز طبي لا يضمن فعاليته في منع الحمل.