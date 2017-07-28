تطعيم طلائع الحجاج بمطار جدة

جدة – ابراهيم المدني

استقبلت فرق الطب الوقائي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أولى طلائع الحجاج والقادمة من باكستان لتطبيق الاشتراطات الصحية كأول الإجراءات في الصالة .

مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، أوضح أن صحة جدة تكثف حالياً جهودها و أكملت كافة التجهيزات لإستقبال و خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر ، مؤكداً حرص وزارة الصحة على تطوير العمل بالمنفذ و تعزيز مستوى التكامل بين كافة المرافق الصحية ، و ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن .

من جهته أوضح مدير مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الدكتور أيمن سمان أن مركز المراقبة بالمطار أنهى منذ وقت مبكر كافة الاستعدادات اللازمة لموسم حج هذا العام وفق الخطة السنوية لإستقبال و تقديم أفضل الخدمات و توفير كافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام ، وقد أتمت إعداد كوادرها البشرية حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب ( 600 ) موظف من أطباء و فنيين و إداريين مهمتهم منع وفادة الأمراض المعدية داخل المملكة و التأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية للحجاج ، كما تم دعم المركز بـ ( 4 ) سيارات إسعاف مجهزة تجهيز كامل ، إلى جانب دعم المركز بكافة الأجهزة المتطورة و الحديثة.

وبيّن اً أنه جرى استقبال أول رحلة لضيوف الرحمن قادمة من باكستان حيث تم تقديم الخدمات الوقائية و العلاجية لهم ، حيث بلغ عدد من تم تطعيمهم بلقاح شلل الأطفال ( 773 ) حاج ، في حين بلغ عدد المطعمين بالعقار الوقائي ( 204 ) حاج ، أما عدد المراجعين للمركز الطبي فبلغ ( 174 ) مراجع من الحجاج .