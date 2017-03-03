تطوير أقسام التغذية في 4 مستشفيات بالشرقية

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الدمام- حمود الزهراني

تفقد المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية مشاري بن حمد الدخيل نهاية الأسبوع الماضي أقسام التغذية في 4 مستشفيات حكومية في المنطقة الشرقية شملت مجمع الدمام الطبي ومجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام ومستشفى القطيف المركزي ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام والتقى رؤساء الأقسام والعاملين بأقسام التغذية ،

واطلع على سير العمل في مواقع إعداد الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى . والتقى الدخيل بمدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك وبحثا مجال تطوير خدمات التغذية بالمنطقة ومناقشة مستجدات التغذية لتطوير الأداء بما يخدم المستفيدين من الخدمات الصحية من حيث جودة الوجبات المقدمة للمرضى وتطبيق احدث الأنظمة العالمية لسلامة الغذاء ( الأيزو 22000 ) ،

حيث جرى خلال الجولة التأكد من مطابقة سير تداول الغذاء وإجراءات العمل للشروط الصحية والجودة بالأقسام ، وتم مناقشة أهم المستجدات في مجال تطوير خدمات التغذية .