تطوير استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع البلدي

الرياض-البلاد

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أمس أعمال منتدى التخطيط الحضري الثاني 2108، وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض.

وأكد معاليه لدى افتتاحه أعمال المنتدى في دورته الثانية التي تعقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، أن الوزارة قامت بتطوير استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع البلدي اشتملت العديد من المبادرات والبرامج الرئيسية.

وأشار معاليه أن مدن المملكة تزخر بالكثير من الفرص الواعدة، منها الاستفادة من مشاريع التنمية الكبرى والاستثمارات الضخمة التي تشهدها مناطق المملكة كافة، بتوجيه ودعم من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله -، منها إنشاء أنظمة نقل حضري مستدامة في المدن الرئيسية تتمثل في شبكات النقل العام المتطورة، وسكك الحديد والمطارات والموانئ الحديثة، إضافة إلى بناء الجامعات والمستشفيات المتخصصة ومدن المال والاعمال، والتقنية والصناعة والرياضة، ونشر مفهوم وتطبيقات المدن الذكية، وتطوير مراكز المدن وتهيئتها لاجتذاب أنشطة الأعمال والترفيه، مما سيسهم بمشيئة الله في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جاذبية المدن السعودية، لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتفعيل المزايا التنافسية للمدن المتوسطة والصغيرة في المملكة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ, أن المملكة واحدة من أكثر البلدان تحضراً، حيث يعيش (83 %) من سكانها في المناطق الحضرية، وتشهد نمواً سريعاً بنسبة (2.4 %) سنويا، وهي نسبة من أسرع المعدلات في المنطقة، والمتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 45 مليون نسمة بحلول عام 2050م بزيادة قدرها 15 مليون نسمة على مدى 32 عام.

وفي نهاية الحفل قام معالي الوزير بتكريم الفائزين في مسابقة تصميم “الواحة الحضرية” وافتتح المعرض المصاحب للمنتدى.