تطوير العمل البيئي والأرصادي في المناطق

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جدة – عبدالهادي المالكي

عقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أمس الأربعاء بمدينة جدة، اجتماعا بمدراء فروع الهيئة بالمملكة، وجرى خلال الاجتماع بحث كثير من المواضيع لتحقيق أهداف الهيئة ، في خدمة العمل البيئي والأرصادي في كافة أرجاء المملكة، وتقديم أفضل الخدمات في هذا الجانب، خاصة في معلومات الأرصاد والبيئة، واستعراض أهم المشكلات التي تواجه الفروع، وسبل تجاوزها، على صعيد تقديم المعلومات البيئية والمناخية الدقيقة والسريعة،

كما تناول الاجتماع آلية تفعيل برنامج التفتيش البيئي، وكذلك محطات مراقبة جودة الهواء، لتكون متلائمة مع الجهود والتطلعات التي تحقق أهداف الصالح العام وخدمة الوطن والمجتمع

واستعرض الرئيس العام مع مديري الفروع الاحتياجات، التي تعزز أداءها مستقبلاً، والسعي لتطوير قدرات منسوبيها، بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجال البيئة والأـرصاد، ورفع كفاءة الموظفين في الفروع ؛ من خلال دورات التدريب الداخلية والخارجية .

ووجه الرئيس العام مدراء الفروع ببذل كافة الجهود، لتطوير العمل البيئي والأرصادي في مناطق المملكة.