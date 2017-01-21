تطوير العمل الثقافي والأدبي بالطائف

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الطائف – البلاد

أشاد محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني بالحركة الأدبية والثقافية التي يزخر بها المشهد الثقافي في المملكة وما تقوم به المؤسسات الثقافية كالأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه مؤخرا بديوان المحافظة رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومنسوبيه.

ورحب الميموني برئيس وأعضاء النادي منوهاً بأهمية محافظة الطائف ثقافياً وتاريخياً واجتماعياً وعسكرياً وسياحياً، ومؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة إبراز الجانب المشرق لهذه المحافظة من قبل أبنائها ومثقفيها وأدبائها وفنانيها وإعلامييها.

وشدد الميموني على أهمية تسخير إمكانات جميع المؤسسات بالطائف وتسخير جهودها بشكل تكاملي في سبيل خدمة الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبنائه.

وأكد رئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد من جهته حرص النادي على تطوير العمل الثقافي والأدبي وإشراك أكبر شريحة مجتمعية في أنشطة النادي وفعالياته المختلفة، خاصةً فئة الشباب من الجنسين والاستفادة من إمكانات النادي بإقامة الدورات والورش التدريبية لتطوير مواهبهم المختلفة وتعزيز قدراتهم وإبداعاتهم.