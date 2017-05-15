تطوير المنطقة الصناعية في الخفجي

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الدمام-حمود الزهراني

بحث رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني مع رجال الأعمال، وذلك لتلمس احتياجاتهم وسبل تحقيقها ومناقشة آلية تطوير المنطقة الصناعية والتأكد على أهمية طرح الأراضي الاستثمارية المميزة سوءاً داخل المدينة أو على الكورنيش والتعرف على الصعوبات التي يواجهونها في المجال الاستثماري أضافة للتباحث والتشاور عن الفرص الاستثمارية بالخفجي لتطوير المحافظة والهجر التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن الاجتماع كان مثمراً وتمت فيه مناقشة الفرص والمشاريع الاستثمارية القائمة , ومناقشة تطوير وتحسين الخدمات في المنطقة الصناعية، مشيرا الى أن الاجتماع يأتي في إطار مبادرات البلدية للتواصل الاجتماعي ودعماً للتعاون المشترك مع رجال الأعمال.

وقال الحميداني أن البلدية مستمرة في تطوير وطرح المشاريع الاستثمارية بمحافظة الخفجي والهجر التابعة لها لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان وبما يتناسب مع مبادرات البلدية لتحقيق الأهداف الخاصة بتنمية الاستثمارات البلدية ودعم إيراداتها .