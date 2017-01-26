تطوير خدمات أكثر من 700 مكتب استقدام

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الرياض – البلاد

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، ورشة عمل بمشاركة أكثر من 170 مكتب استقدام، بهدف عرض إنجازات الوزارة لتطوير خدمات قطاع الاستقدام، والتعريف بأبرز ما ورد في قواعد الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية “التوسط”، و”تقديم الخدمات”، ومناقشة أهم المعوقات الداخلية والخارجية، والحلول البديلة .

وأكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم في بداية اللقاء، أهمية تطوير خدمات قطاع الاستقدام، مشيراً إلى أن أعداد مكاتب الاستقدام وصلت الآن إلى أكثر من 700 مكتب استقدام، بعد أن كانت قبل عام 300 مكتب،

مما يعطي دلالة على حجم الطلب على هذه الخدمات، ويضع تحدياً لتطوير وتحسين خدمات هذا القطاع، متطلعين إلى بحث أوجه التطوير، وجودة الخدمات المقدمة، والذهاب بها إلى آفاق أوسع من حجم الطلب والعرض.