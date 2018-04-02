تطوير شبكات الإنارة بتقنية LED في العاصمة المقدسة

أنجزت الإدارة العامة للطرق بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الإنارة عددا من مشاريع استبدال وإحلال وتركيب الفوانيس الحديثة، حيث بدأت في استبدال الفوانيس القديمة لأعمدة الإنارة للطرق المؤدية إلى المسجد الحرام بفوانيس جديدة تعمل بتقنية LED.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط أنه جرى استخدام مصابيح LED، التي تتميز بجودتها العالية وتوفير الاستهلاك الكهربائي بنسبة 40%، وطول عمر التشغيل الذي يصل إلى 50.000 ساعة، وانخفاض أعمال الصيانة الدورية، تمهيداً لإحلال هذه التقنية في جميع شوارع ومخططات مكة المكرمة.

يذكر أنه جرى استبدال 1322 فانوسا في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، شملت منطقة الغزة 100 فانوس، وطريق خالد بن الوليد 160 فانوسا وأجياد السد 144 فانوسا، وطريق أم القرى 294 فانوسا، ومنطقة المسخوطة 72 فانوسا، وشارع إبراهيم الخليل 368 فانوسا، وأجياد المصافي 184 فانوسا.