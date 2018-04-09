تطوير شبكة مسارات المشاة والنقل الترددي للحجاج

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

رفعت وزارة الحج والعمرة عبر فريق العمل بوكالة الوزارة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين مستوى جاهزيتها في خدمات نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة في إطار الاستعدادات والتجهيزات المبكرة لموسم حج هذا العام 1439هـ ، وذلك خلال جولات ميدانية جرت أمس على المشاعر المقدسة ، للوقوف على مشروعات تحسين وتطوير شبكة مسارات النقل الترددي ومسارات المشاة وتهيئة مساحات نزول الحجاج . وأكد المشرف العام على شؤون نقل الحجاج والمعتمرين الدكتور مهندس بسام بن أحمد غلمان أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومتابعة نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وتأكيداً على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بمواسم الحج وتقديم كافة الخدمات للحجاج وتيسير تنقلاتهم ضمن الطرقات والمسارات التي يسلكونها وأماكن وجودهم في المشاعر المقدسة وكذلك رفع درجة الاستعداد ، وتكثيف العمل بجميع المرافق ومراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، ومناطق الحج للخروج بموسم حج ناجح بمشيئة الله تعالى .