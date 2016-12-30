تطوير عربات السعي في الحرم المكي

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مكة المكرمة- البلاد

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس ورشة عمل بعنوان “بين الواقع والمأمول لتشغيل العربات ومتابعة حركتها آلياً”

واستعرض المشاركون أبرز الحلول المطروحة من حيث التشغيل والمتابعة وآلية التطوير الذي تأمله الرئاسة العامة نحو تحقيق الهدف المنشود خدمة للزائر والحاج والمعتمر من كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة, التي تمكنهم من السعي بين الصفا والمروة بكل سهولة ويسر.

وأكد مدير إدارة العربات بالمسجد الحرام المهندس فارس المطرفي, حرص الرئاسة على أن تشمل الدراسة التي عقدت خلال الاشهر الماضية على التنوع في الأفكار, حيث شارك في الدراسة كبرى الشركات العالمية التقنية في المنطقة “بريطانية و إيطالية” لتكون الخدمة بأفضل حال وحسب المأمول والمخطط له.