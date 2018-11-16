تطوير منظومة خدمات نقل ضيوف الرحمن بمعايير احترافية

الرياض- البلاد

بدعم من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومتابعة من معالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اختتمت أمس الأول ورش عمل “صياغة الرؤية المفصلة وتطوير استراتيجية خدمات نقل الحجاج والمعتمرين” لعام 2030، الهادفة إلى دراسة “تطوير النظم الإدارية والتشغيلية لدى الجهات المشرفة والشركات المشغلة العاملة في خدمات نقل الحجاج والمعتمرين”، ضمن مبادرات الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

واشتملت ورشة اليوم الأول المرحلة الأولى للدراسة، ومشاركة المنهجية المعتمدة في المرحلة الثانية للدراسة، وعرض حول الوضع الراهن والتحديات التي يواجهها قطاع النقل، وكيفية الاستفادة من الممارسات الفضلى عالميا والتقنيات والوسائل المبتكرة التي تسهم في تخفيض زمن الانتقال، وتفعيل أدوات التقنية المستخدمة حاليا، ورفع كفاءة التشغيل.

وتركزت جلسات اليوم الثاني على صياغة الرؤية عبر الأهداف التفصيلية وبناء نموذج أولي للرؤية، واستعراض القضايا التي تخص النقل وتؤثر على رحلة الحاج والمعتمر والقرارات التي يمكنها التأثير بشكل إيجابي، والبحث عن الحلول والبدائل وفق معايير وأدوات قياس ونماذج مقارنات.

فيما خصص اليوم الأخير من الورش لمناقشة الممكنات الفنية والتقنية والنظم الإدارية والتشغيلية لخدمات نقل الحجاج والمعتمرين والزوار، أهمية التحليل الرباعي “نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات”، والذي ستبنى عليه القرارات الاستراتيجية وخياراتها وصولا إلى اختيار الاستراتيجية الأمثل لتطوير خدمات النقل، إضافة إلى اعتماد الرؤية الاستراتيجية بصيغتها النهائية.

وأوضح المشرف العام على قطاع نقل الحجاج والمعتمرين الدكتور المهندس بسام بن أحمد غلمان، أن رؤية وكالة النقل لعام 1440هـ من خلال مبادرات الوزارة انبثق منها مجموعة من العمليات التنفيذية والتنظيمية، إضافة لبرنامج مركز ضيوف الرحمن لوكالة النقل، وأن أهداف هذه الورشة تتلخص في الانتقال من نقل الحجاج والمعتمرين والزوار إلى جودة النقل المريح بمعايير احترافية, واصفاً هذه الخطوات بأنها مشروع طموح لمستقبل نقل الحجاج والمعتمرين وراحتهم.

بدوره قدم مساعد المشرف العام لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين الدكتور المهندس نادر بن تركي أبوطالب, عرضاً مرئياً لتفاصيل المبادرة وانعكاساتها على ديناميكية النقل، إضافة إلى فاعلية مشاركة الخبراء والتجارب المختلفة في بناء تصور أوسع وخيارات عديدة لمستقبل النقل، وأن هذه الخطوة هي جزء من رحلة عمل وبحث وتطوير مستدام.