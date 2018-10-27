تطوير موقع درب القوافل الأثري بالقدية

الرياض- البلاد

اتفقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع الهيئة العامة للرياضة، على التنسيق للمحافظة على موقع درب القوافل الأثري في القدية، والتأكيد على الدعم الرياضي للمسارات السياحية في منطقة الرياض، وتسويق المواقع الأثرية والتراثية بالرياض سياحياً في ملاعب كرة القدم بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرع الهيئة بمنطقة الرياض، وفريق من الهيئة العامة للرياضة برئاسة المهندس ممدوح بن ناصر الشنبري مدير عام المشاريع الهندسية بالهيئة والمهندس تركي بن محمد التركي مدير إدارة التخطيط والتصميم الهندسي بالهيئة والفريق الاستشاري للمشروع، وذلك بمقر هيئة السياحة في الرياض أمس الخميس.

وأوضح المهندس عبدالعزيز آل حسن مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، أن الاجتماع مع هيئة الرياضة شهد اطلاع الجانبين على مشروع الحصن الذي سيتم تنفيذه بجوار موقع درب القوافل، عادّه أحد أهم المشاريع الرياضية الشبابية السياحية في المنطقة ضمن رؤية المملكة 2030،

مبيناً أنه جرى الاتفاق على تطوير مدخل درب القوافل والمحافظة عليه من قبل هيئة السياحة ممثلة في فرع الهيئة بمنطقة الرياض والإدارة الهندسية وإدارة تطوير المواقع بالتعاون مع مركز التراث العمراني لاستخدام الطابع التراثي للمنطقة في عناصر ومباني المشروع.

وقال آل حسن: “جرى خلال هذا الاجتماع التنسيقي بحث عدد من الموضوعات المشتركة المتعلقة بالسياحة والرياضة، حيث تم الاتفاق بين سياحة الرياض وهيئة الرياضة على أن يتم دعم المسارات السياحية بالمنطقة من خلال قيام أنشطة رياضية في هذه المسارات لإبرازها ونشرها تسويقياً، إضافة إلى الترتيب لاستخدام فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض لشاشات العرض في ملاعب كرة القدم أثناء المباريات؛ للتسويق لأفلام الهيئة والتعريف بالمواقع السياحية والتراثية والأثرية”.