محليات

تطوير3 ملايين متر مربع أراض بيضاء في الدمام

كتبه Gamal salehaccess_time24 / صفر / 1440 هـ       5 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ــ البلاد

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء الفراغ من تطوير أكثر من 3 ملايين متر مربع مساحة أرض بيضاء في حاضرة الدمام.
وقال البرنامج في تغريدة على تويتر، أن تطوير هذه الأراضي تم بعد بدء برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء.

ويرتكز برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان على 4 مراحل، تساهم كل منها في تحقيق أهداف مرحلية لتحقيق الهدف الأساسي للبرنامج المتمثل في إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأول هذه الأراضي الخام غير المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

أما المرحلة الثانية فهي الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

وتركز المرحلة الثالثة من رسوم برنامج الأراضي البيضاء على الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، يزيد مجموع مساحتها على 5 آلاف متر مربع، فيما المرحلة الأخيرة تعنى بالأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

Gamal saleh

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