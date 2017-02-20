تعاطف واسع مع سعودية وثّقت تعرضها للاعتداء من قبل زوجها

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أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ظهرت فيه امرأة سعودية داخل أحد المستشفيات وهي تتحدث عن معاناتها بعد أن ضربها زوجها، استياءً واسعاً بين المغردين في المملكة.

وشارك نحو عشرة آلاف مغرد على موقع تويتر في السعودية في التفاعل مع الوسم “#اعتداء_زوج_على_زوجته_بالجنوب” الذي تحول لساحة طالب فيها غالبية المشاركين بسن قوانين وتشريعات تحمي المرأة من تعنيف الزوج والأهل في المملكة.