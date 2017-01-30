تعاوني أحد المسارحة يطلق (وطننا أمانة)

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أحد المسارحة – البلاد

انطلقت فعاليات البرنامج الدعوي الثقافي الثالث، الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة أحد المسارحة، تحت شعار “وطننا أمانة”، وذلك بالحديقة الشمالية بحي الشهداء بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة.

وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأحد المسارحة محمد قحل، أن البرنامج الذي يستمر 5 أيام يهدف إلى استغلال أوقات الشباب خلال الإجازة، واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مبيناً أن البرنامج الذي تبدأ فعالياته بعد صلاة العشاء، يشـمل الـعديد من البرامج الثقافية والمحاضرات والندوات الدعوية الرجالية والنسائية والأمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية بين الأحياء، إلى جانب دورات تدريبية جماهيرية، ومسابقتين لأجمل قصيدة، وأفضل رسم عن حب الوطن، إضافة لدوري رياضي بين الأحياء، وسباق اختراق الضاحية ومارثون لكبار السن، مشيراً أن جميع الفعاليات الرجالية ستقام في الحديقة الشمالية بحي الشهداء، فيما تقام الفعاليات النسائية بمقر نادي الحي النسائي.