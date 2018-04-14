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تعاوني رفحاء يسيّر رحلة عمرة و يقيم معرضاً للجاليات

كتبه امينة حسنيaccess_time28 / رجب / 1439 هـ      14 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

يّر المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات بمحافظة رفحاء ” حياة ” اليوم, رحلة عمرة للجاليات استفاد منها 50 شخصاً .

كما نظم المكتب معرضاً دعوياً مصغراً لتوزيع المواد الدعوية للجاليات بعد صلاة الجمعة في جامع اللحيدان .

ويأتي هذا المعرض ضمن مشروع الجولات الدعوية الذي ينفذه قسم الجاليات.

ويسعى من خلاله إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة وزيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والمنشورات المصرح بها.

بالإضافة إلى المطويات في المساجد بلغات مختلفة تُعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الكاملة الوسطية.

امينة حسني

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مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.

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