تعاون بين الأرصاد والأمم المتحدة لتدريب البيئيين

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جدة – واس

ناقش رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي خلال اجتماعه امس, مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة, آلية تنفيذ خطة تدريبية لرفع كفاءة وقدرات منسوبي الهيئة.

واشتملت الخطة التدريبية على برامج الممارسة في أنجح الجهات الدولية لكل تخصص من تخصصات البيئة، ودورات تدريبية للموظفين عبر الشبكة الإلكترونية من خلال المكتب الإقليمي لغرب آسيا في مملكة البحرين، حيث تعطى شهادات إذا اجتاز المتدرب وحقق المستهدف من الخطة .

وجرى خلال الاجتماع استعراض أهمية مراجعة مهام العمل واجراءاته لقطاع البيئة, من قبل خبراء في برنامج الأمم المتحدة، إضافة إلى مراجعة حصر وتحديد الخدمات البيئية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أبدى مسؤولي البرنامج استعدادهم للقيام بهذا الدور.

مما يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لحصر الإطار العام للتعاون وتوضح التزامات ودور كل جهة.