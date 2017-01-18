تعاون بين التعليم ومبادرة ( الله يعطيك خيرها )

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الرياض – البلاد

استمراراً للتعاون بين وزارة التعليم، والمبادرة الوطنية للسياقة الآمنة “الله يعطيك خيرها”، التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين، تقوم إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتوعية بالسلامة المرورية، استناداً على قرار مجلس الوزراء الموقر بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية،

ومن بين تلك الفعاليات الاستعداد لتأهيل وتدريب أكثر من 20 ألف معلم ومنسق بالتعليم، على مفاهيم وقيم السلامة المرورية، وتحقيق السلامة المرورية للحد من معدلات الحوادث، وتخفيض الإصابات والوفيات والإعاقات، وأوضح المهندس عثمان بن حمد الفارس المشرف العام على المبادرة ، عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، أن فعاليات هذا البرنامج تسعى لبناء الشخصية المتكاملة للطالب والطالبة، باستخدام استراتيجيات التدريب الطلابي، وتثقيف الأقران واستثمار أوعية وبرامج النشاط والإرشاد الطلابي لتحقيق أهداف السلامة المرورية .من جهته ذكر مدير مشروع السلامة المرورية في التعليم الأستاذ / خالد بن صالح العبدالسلام، أن الوزارة تسعى لتفعيل دور المؤسسة التعليمية والجهات ذات العلاقة تجاه القضايا المرورية و الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال رسائل إعلامية موجهة تحمل الطابع التربوي والتعليمي.