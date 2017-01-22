تعاون بين العمل وشؤون الحرمين

شارك عبر واتساب

البلاد – عبدالهادي المالكي

قام مدير عام مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة حمدي محمد يونس، يرافقه بعض من مدراء إدارات مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ، بزيارة لمعالي الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك لطرح مبادرة عقد شراكة استراتيجية نوعية

لتقديم خدمات اجتماعية توعوية هادفة. حيث أبدى فضيلته استحسانه بهذه المبادرة لمافيها من خدمه جليلة، واستثمار لطاقات الشباب وتوعية المجتمع.

وأثنى الرئيس العام بدور فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، وماتقوم به من جهود مباركة تخدم بها الوطن وأبناءه، وما حصل مؤخراً بشأن الطفلة المعنفة، وسرعة تجاوب الوزارة، وكرم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور السديس المدير العام حمدي يونس بدرع تذكاري .

من جانبه ثمن حمدي يونس جهود الرئاسة وماتقدمه من جليل الاهتمام، وكريم الرعاية لقاصدي الحرمين الشريفين من لدن القيادة الكريمة- حفظهم الله- معبراً لفضيلته عن شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام على حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات للحرمين الشريفين ولقاصديهما.