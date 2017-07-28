تعاون بين المملكة والسودان في مجال الاتصالات

جدة – واس

وقعت المملكة وجمهورية السودان أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامجاً تنفيذياً في مجال الاستفادة من الكفاءات الطبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة السعودية السودانية المشتركة السادسة التي تعقد في جدة .

وجاء التوقيع على المذكرة والبرنامج التنفيذي في اليوم الثاني من اجتماع اللجنة السعودية السودانية المشتركة السادسة الذي بحث تعزيز التعاون في المجالات كافة، من خلال لجنة التعاون الدولي والأمني والعمل والجمارك ولجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي ولجنة التعاون التعليمي والخدمي والاجتماعي والثقافي والأوقاف والرياضة والشباب.

وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن الهدف من اجتماعات اللجنة السعودية السودانية المحافظة على المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين ومناقشة العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون في عدة مجالات شاملة الجانب التجاري والاستثماري والتقني والثقافي.

من جانبه شكر وزير الزراعة والغابات في جمهورية السودان الدكتور عبداللطيف أحمد عجيمي حكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء التي حظي بها الوفد، مشيداً بالعلاقة المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات.

ولفت النظر إلى أن السودان على استعداد لفتح كل اَفاق ومجالات التعاون مع المانحين والمنظمات الإقليمية والدولية وجذب الاستثمار العربي والأجنبى خاصة مع الدول الشقيقة والصديقة داعياً رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للحضور للاستثمار في بلدهم الثاني السودان مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في السودان بلغت خلال الفترة 2005-2016 نحو (350) مشروعاً استثمارياً في كافة القطاعات .

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