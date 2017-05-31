تعاون بين المملكة وجيبوتي في الشؤون الإسلامية

جدة – البلاد

عقد معالي وزيـرالشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ , في مكتبه بجدة أمس, اجتماعاً مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن بري, الذي يزور المملكة حالياً .

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين الوزارتين بما يخدم العمل الإسلامي في مختلف مجالاته.

وفي نهاية الاجتماع وقع الجانبان اتفاقية تعاون ثنائية في مجال الشؤون الإسلامية , بهدف التعريف بالإسلام , وبيان محاسنه وسماحته وموقفه من القضايا المعاصرة , والتعاون في مجال شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها , وتبادل الخبرات في هذا الشأن , إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال خدمة القرآن الكريم , والسنة النبوية .

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