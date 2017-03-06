تعاون بين جامعة تبوك و(بي اي سيستمز)
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تبــــــوك – سعــــد الشهرانــــي
وقعت كلية الهندسة بجامعة تبوك اتفاقية تعاون مع شركة بي أيه إي سيستمز – السعودية، والتي تعد إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الدفاع والأمن والفضاء وهندسة وصيانة الطائرات. وتأتي هذه الاتفاقية لدعم مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة، وكذلك تنظيم محاضرات علمية من قبل خبراء مختصين لطلاب الكلية لمدة خمس سنوات للخروج في نهاية المطاف بمشاريع هندسية ابتكارية ريادية، على مستوى الجامعة والجامعات الأخرى. وقد وقع الاتفاقية نيابة عن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عطية الضيوفي وكيل الجامعة، ومن جهته أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به بي أيه إي سيستمز – السعودية في خدمة المجتمع، وكذلك دعم المشاريع الهندسية المتميزة والتي تعتبر ركيزة اساسية ومهمة في مسيرة الطالب التعليمية، وكذلك دعم طلاب الكلية من خلال تنظيم العديد من المحاضرات العلمية والدورات التدريبية.
الوسوم:جامعة تبوك و(بي اي سيستمز)
التصنيف: محليات
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