تعاون سعودي- صيني.. وتوقعات جديدة لـ”أوبك”

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جدة ــ البلاد

قالت إدارة الطاقة الوطنية الصينية، إن أعلى مسؤول في قطاع الطاقة بحث مع نظيره المهندس خالد الفالح، “توسيع التعاون في تجارة وتخزين النفط مع المملكة”.

وأوضح بيان نشر على الموقع الإلكتروني لإدارة الطاقة، أن نور بكري “رئيس مكتب الطاقة الوطنية في الصين”، اجتمع مع وزير الطاقة السعودي في أبوظبي، وأجريا محادثات تناولت مساهمة الشركات الصينية في خصخصة قطاع الكهرباء بالمملكة وصناعة الطاقة المتجددة”.

وأكدت شركة أرامكو في سبتمبر (بحسب وكالة رويترز)، أنها تعمل مع شركاء صينيين للبحث عن مواقع تخزن فيها الصين النفط.

فيما أشارت منظمة أوبك، ، إلى أن فائض معروض النفط سيهبط في عام 2017، تأثرا بانخفاض إنتاج المنظمة من النفط إلى مستوى قياسي، وأن هناك بوادر أولية مشجعة على التزام المنتجين المستقلين بعد اتفاق مشترك مع المنظمة لخفض الإمدادات.

وقالت أوبك في تقرير شهري، إن دول منظمة أوبك (باستثناء إندونيسيا) أنتجت 33.085 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات تجمعها أوبك من مصادر ثانوية، ما يعني انخفاض الإنتاج بنحو 221 ألف برميل يوميا عن إنتاج نوفمبر الماضي.