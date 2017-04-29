تعاون سياحي بين المملكة واستراليا

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة بالرياض معالي وزير التجارة والسياحة والاستثمار الاسترالي ستيفن تشوبو ، يرافقه سفير استراليا لدى المملكة نيل هوكنز. وجرى خلال اللقاء, بحث علاقات التعاون بين المملكة واستراليا في المجال السياحي، والاستفادة من الخبرات الاسترالية في الاستثمار السياحي بمختلف مجالاته، وتطوير وتشغيل المشروعات السياحية، إضافة إلى التدريب السياحي، وغيره من المجالات المتعلقة بالتنمية السياحية.