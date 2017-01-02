تعداد السكان والمساكن يعتمد على السجلات

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الرياض – واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م – 1441هـ )

وأكد معالي رئيس الهيئة أنَّ توجيه مجلس الوزراء لكافة القطاعات الحومية والخاصة بالتعاون والشراكة لإنجاح هذا التعداد إنما هو دليل على حرص القيادة الرشيدة على أن تكون المخرجات الإحصائية للتعداد القادم بنية معلوماتية شاملة لكافة قرارات التنمية الوطنية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم فيما بعد 2020 بمشيئة الله . وكشفت الهيئة العامة للإحصاء بأن ” التعداد العام للسكان والمساكن( 2020م – 1441هـ ) الذي يُعد التعداد الخامس في المملكة العربية السعودية سيكون لأول مرة تعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية ( رقم السجل المدني ، رقم الهوية الوطنية ، ورقم هوية المقيم وايضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت.