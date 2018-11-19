تعديلات إدارية بأمانة جدة وتكليف رؤساء بلديات

جدة – إبراهيم المدني

استمرارا لتطوير العمل الإداري وتحسين الأداء أصدر معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي عددا من القرارات الإدارية شملت نقل ودمج وإلغاء وفصل وإنشاء لإدارات إلى جانب تكليف وتدوير لعدد من الموظفين في مناصب مختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل واستمرارا لتطوير العمل الإداري داخل الأمانة بهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.

إلغاء البلدية النسائية

وشملت القرارات الجديدة إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للإشراف على برنامج تصريف مياه الأمطار، وجرى تعديل إدارة الرقابة البيئية إلى إدارة عامة ترتبط بمعالي أمين جدة وكذلك فصل الإدارة العامة للأسواق والمسالخ عن وكالة الخدمات وفصل الإدارة العامة للأراضي والممتلكات عن الشؤون القانونية والقضايا وربطهما مباشرة بالأمين، كما تضمنت القرارات إلغاء الإدارة العامة للبلديات الفرعية لترتبط الفروع بمشرفي القطاعات، كما تم إلغاء ونقل مهام ومخرجات البلدية النسائية إلى البلديات الفرعية في خطوة تهدف إلى تفعيل اللامركزية لجميع الخدمات المقدمة للنساء في محافظة جدة وإتاحة الحصول على الخدمة من جميع الفروع لتكون قريبة وميسرة في أنحاء المحافظة.

وتضمنت القرارات إلغاء الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير وإلغاء إدارة الهيكل التنظيمي ونقل مهامهما للإدارات والقطاعات الأخرى بحسب الاختصاص، كما تقرر ربط إدارتي المنح والعشوائيات بالإدارة العامة للأراضي والممتلكات، ونقل تبعية المرصد الحضري إلى وكالة التعمير.

التكليفات

وصدر قرار معالي الأمين بتكليف عدد من القيادات ومدراء العموم ورؤساء البلديات الفرعية على النحو الآتي:تكليف أ. حسام بن فريد جستنية مساعدا لوكيل الاستثمار وخدمة المجتمع ومشرفا على الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار تكليف م. صبري بن إسماعيل قدح مساعدا لوكيل الخدمات للتراخيص والرقابة تكليف م. محمد بن إبراهيم الزهراني مديرا عاما للرقابة البيئية تكليف م. حسن بن عبد الوهاب غنيم مديرا عاما للأسواق والمسالخ تكليف م. عبود بن ظافر القحطاني مديرا عاما للأراضي والممتلكات تكليف أ. غزل بنت سمير السليماني مديرا عاما للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية تكليف م. إياد بن يحيى فاضل رئيسا لبلدية المطار الفرعية تكليف م. عايض بن مشبب ال عبدالله رئيسا لبلدية أبرق الرغامة الفرعية تكليف أ. سمر بنت عواض السلمي رئيسا لبلدية أبحر الشمالية الفرعية تكليف أ. عبد العزيز بن طلعت غوص رئيسا لبلدية خزام الفرعية تكليف م. عمرو بن عادل حافظ رئيسا لبلدية الصفا الفرعية.