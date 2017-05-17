تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال

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الرياض – البلاد

كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أعادت صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال التي يتوقع صدورها قريبًا.

وذكر خلال الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي عُقد في مقر المعهد المالي بالرياض ، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تضم في عضويتها عددًا من الجهات المعنية.

وأضاف أن تعديل الصياغة يأتي ضمن خطة عمل، تتضمن خطوات مهمة من شأنها تحسين البيئة التشريعية التي تدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة، سعيًا من المملكة للانتقال من مرحلة عضوية المراقب في مجموعة العمل المالي إلى العضوية الدائمة.